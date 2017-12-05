《中国报摘》--中国证券报12月5日

* 头版头条：

--中国证监会主席刘士余表示，建设资本市场强国是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要任务。

* 其他：

--中国铝业公告称，拟引入中国人寿等八家投资者，通过“债权直接转为股权”和“现金增资偿还债务”两种方式，对公司所属中铝山东、中铝中州铝业、包头铝业及中铝矿业四家全资子公司合计增资126亿元人民币，实施市场化债转股。

--万科公告称，11月实现合同销售面积229.6万平方米，合同销售金额347.5亿；1-11月，累计实现合同销售面积3,141.9万平方米，合同销售金额4,676.5亿元，销售额同比增长37%。

--近日，“招商创融-招商蛇口长租公寓第一期资产支持专项计划”获深交所审批通过，这是全国首单长租公寓储架发行CMBS（商业物业抵押贷款证券化）产品，获批发行规模达60亿元，刷新了长租公寓类资产证券化的最高额度。

--冶金工业规划研究院发布预测指出，2017年中国钢材需求量为7.25亿吨，同比增长7.7%；预计2018年需求量为7.3亿吨，同比增长0.7%。从全球范围看，预计2017年钢材需求量为16.19亿吨，同比增长5.1%；2018年需求量为16.47亿吨，同比增长1.7%。

--深交所副总经理王红表示，下一阶段，深交所将不断推进深市股票期权试点筹备工作，丰富境内衍生品交易品种，满足风险管理需求，防控金融风险。

--12月4日，全球首辆在开放道路上试运行的智能驾驶公交在深圳亮相，标志着国内智能驾驶技术发展进入新阶段。在A股市场，多家上市公司积极布局智能驾驶领域，并取得阶段性成果。其中，数源科技负责生产设计的中控台前装系统已进入比亚迪、新大洋等整车厂前装系统，打造智能汽车车联网平台。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳；审校 张喜良)