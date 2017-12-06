《中国报摘》--中国证券报12月6日

* 头版头条：

--专家表示，十九大报告没有对中国经济增速提出具体数字，增长的内涵发生了变化。经济增长的重点在于提高质量，目标是新发展。要在保证质量和效益的前提下，实现经济的可持续增长。此外，未来宏观调控将更有度。

* 其他：

--记者近日在北京和河北保定进行实地调研，对多位业内专家和企业负责人采访了解到，天然气价格上涨的直接原因是“煤改气”大力推行和采暖季到来造成的供需暂时失衡，深层次原因则是储气调峰设施建设严重滞后。专家建议，在增加供给的同时，更重要的是通过提高调峰价格等措施提高储气库的投资回报率，加快储气调峰设施建设。

--截至5日收盘，九家房地产企业公布前11个月销售情况，中国恒大、万科A等龙头房企位列其中，与去年同期相比，销售额平均增长达50%。

--珠海港披露非公开发行股票预案，拟向包括控股股东珠海港集团在内的不超过10名特定投资者发行不超过1.58亿股，募集资金不超过14.8亿元人民币，用于云浮新港设备升级项目和江海联运船舶购置项目。

--中国核电公告，全资子公司中核技术投资拟以现金方式对中核武汉核电运行技术公司增资6.53亿元。增资完成后，中国核电共计间接持有55.72%的中核武汉股权，实现对中核武汉的业务管理。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳；审校 张喜良)