《中国报摘》--中国证券报12月7日

* 头版头条：

--中国证监会副主席姜洋表示，建设中国资本市场，必须对中国特色社会主义市场经济中资本市场的功能定位和政治属性有深刻的认识，要将保护投资者尤其是中小投资者的合法权益贯穿于监管理念之中。

* 其他：

--截至6日，沪深两市超30家地方国企上市公司因筹划重大事项或资产重组而停牌。中国企业研究院执行院长李锦表示，国企混改第三批试点名单已经确定，近期有望公布，且其中地方国企数量将超过央企。随着第三批混改试点名单公布，将形成上下联动、南北并进的局面，混改突破的势头初步形成，推动混改向纵深发展。

--数据显示，截至今年10月底，全国PPP（政府和社会资本合作）综合信息平台项目库已进入开发阶段的项目达6,806个，计划投资额10.2万亿元人民币，覆盖全国31个省，涉及市政、环保、教育、养老等19个行业领域。其中已落地项目2,438个，计划投资额4.1万亿。

--大唐发电公告称，拟以现金支付方式收购控股股东大唐集团持有的黑龙江公司100%股权、安徽公司100%股权以及河北公司100%股权，合计作价181.3亿元。

--贵州茅台公告称，拟投资建设“十三五”中华片区茅台酒技改工程及其配套设施项目。项目总投资估算约35.59亿元，建设地点在茅台镇中华村、太平村。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳；审校 张喜良)