《中国报摘》--中国证券报12月8日

* 头版头条：

--中国证监会发布两则监管问答，对首次公开发行股票申请反馈回复时间、中止审查、恢复审查、终止审查及预先披露等有关规定进行了修订；扩大了保荐机构提交用于预先披露的材料范围，并进一步明确发行人申请受理后至通过发审会期间会被中止审查的八种情形。

* 其他：

--中国信托业协会披露的三季度末信托公司主要业务数据显示，截至今年三季度末，全国68家信托公司受托资产达到24.41万亿元人民币，较二季度末的23.14万亿元增加1.27万亿元。业内人士指出，信托资产规模的持续较快增长与宏观经济密不可分。

--天弘基金公告，将余额宝单日申购额度调整为2万元，即对于投资者个人交易账户单日累计超过2万元的申购申请将不予受理，该措施将于12月8日零时起实施。

--商务部新闻发言人高峰称，高度重视天然气供应保障，支持企业多元化进口海外天然气资源。同时，中海油输气管线与中石油京津冀地区管网在天津实现首次对接，京津冀地区每天新增500万立方米天然气供应。

--北京市副市长阴和俊表示，下一步将出台一系列加强科技创新、促进产业发展的指导意见，并设立千亿规模的科技创新基金。

--碧桂园发布11月销售简报，前11月实现合约销售5,342.7亿元，成为首家突破5,000亿元的房企。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳；审校 张喜良)