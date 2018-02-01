《中国报摘》--中国证券报2月1日

* 头版头条：

--中共中央总书记习近平指出，要建设统一开放、竞争有序的市场体系，实现市场准入畅通、市场开放有序、市场竞争充分、市场秩序规范，加快形成企业自主经营公平竞争、消费者自由选择自主消费、商品和要素自由流动平等交换的现代市场体系。

* 其他：

--记者获悉，银行业信贷资产登记流转中心目前已停止接受资金来源为募集型资金的委托贷款挂牌转让，但已挂牌的委托贷款收益权仍可正常交易。

--中国国务院国资委副秘书长彭华岗表示，初步统计，2017年中央企业新增混合所有制企业超过700家，其中通过资本市场引入社会资本超过3,386亿元人民币。下一步，将稳妥推进中央企业混合所有制改革，推动混合所有制企业在引资本的基础上转换经营机制。

--证监会网站显示，易方达基金日前上报了易方达市价估值法货币基金，这是公募基金行业第一只采用市价估值法的货币基金。业内人士称，市价估值法货基将改变货币基金原有的风险收益特征，打破刚性兑付。

--中国铝业公告称，拟采用发行股份购买资产的方式，向华融瑞通、中国人寿等购买包头铝业、中铝山东、中州铝业和中铝矿业股权，上述交易标的资产预估值总计约127.04亿元。本次购买资产实施完成后，标的公司将成为中国铝业全资子公司。

--万科公告称，董事会决定聘任祝九胜为公司总裁、首席执行官。董事会主席郁亮不再兼任公司总裁、首席执行官。

--中国中铁公告称，2017年累计新签合同额15,568.6亿元，较上年同比增长26.1%。

--汤臣倍健公告称，公司澳大利亚全资子公司拟以现金方式购买澳洲益生菌企业Life-Space集团的100%股权，本次交易最终对价将不高于6.9亿澳元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞； 审校 杨淑祯)