《中国报摘》--中国证券报2月14日

* 头版头条：

--或迁址境外、或场外交易、或币币交易……在监管层重拳治理ICO之下，不少交易平台玩起花式“躲猫猫”。专家预计，监管措施将持续加码，可考虑从账户监管、外汇监管、穿透式监管和黑名单制度等方面加以规制，防范跨境犯罪风险，维护金融消费者利益、金融稳定和国家安全。

* 其他：

--中国船舶披露重大资产重组进展，拟发行股份回购上海外高桥造船有限公司36.27%股权和中船澄西船舶修造有限公司12.09%股权。此前因债转股事项，外部投资者获得了这两家公司部分股权。

--捷顺科技公告，公司及全资子公司顺易通与蚂蚁金服全资子公司上海云鑫签订了增资协议，上海云鑫拟以现金出资2亿元人民币投资顺易通，持有顺易通20%股权；公司股票今起复牌。

--就獐子岛扇贝死亡事件，中证中小投资者服务中心建议，农业类上市公司应进一步加强信息披露的透明度，对于可能对公司经营造成重大不确定影响的事项应尽早尽多地披露，尤其要说清楚、讲明白风险细节及应对措施。

--大连商品交易所举办“境外交易者参与境内铁矿石期货推进会”，大商所总经理王凤海表示，大商所铁矿石期货作为境内特定品种已获批复，将引入境外交易者参与境内铁矿石期货交易，这标志着中国铁矿石期货国际化正式进入“倒计时”。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 吕雯瑾; 审校 乔艳红)