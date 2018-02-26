《中国报摘》--中国证券报2月27日

* 头版头条：

--2017年中国证监会共办结人大议案建议154件和政协提案137件。在防范化解金融风险方面，多位代表委员提出要加强对资管行业的统一监管，加强行业机构风险管控等意见建议。对此证监会积极研究，配合央行等金融管理部门，推动统一相关监管标准，最大程度地消除监管套利空间。

* 其他：

--人力资源和社会保障部副部长游钧表示，去年基本养老保险基金投资运营稳步推进，北京、安徽等10个省（区、市）签署了4,400亿元人民币的委托投资合同，2,831.5亿元资金已经到账并开始投资。江苏、浙江、甘肃、西藏4省（区）政府已审议通过委托投资计划。

--从已经披露2017年业绩的62家信托公司看，信托公司实现经营收入1,075亿元，比2016年增长5.25%；实现净利润603亿元，同比增长6.08%。

--茅台集团董事长袁仁国表示，酒类企业面临新的增长动力源泉，初步估算未来五年白酒市场规模将达到万亿级。

--中船防务公告称，拟以定向增发股份方式购买广船国际有限公司23.58%股权和中船黄埔文冲船舶有限公司30.98%股权，分别作价24亿元；本次交易后，上市公司将实现对上述两家子公司的全资控股。

--工信部等七部委联合发布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》，强调落实生产者责任延伸制度，明确汽车生产企业承担动力蓄电池回收的主体责任。鼓励开展梯次利用和再生利用，推动动力蓄电池回收利用模式创新。鼓励社会资本发起设立产业基金，研究探索动力蓄电池残值交易等市场化模式，促进动力蓄电池回收利用。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞； 审校 杨淑祯)