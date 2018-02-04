《中国报摘》--中国证券报2月5日

* 头版头条：

--中共中央政治局近日进行集体学习，明确了建设现代化经济体系的六个体系、一个体制，以及大力发展实体经济、加快实施创新驱动发展战略、积极推动城乡区域协调发展、着力发展开放型经济、深化经济体制改革五个方面重点。

* 其他：

--碧桂园 100亿元人民币储架租赁住房REITs近日获得深圳证交所批准，为发展得如火如荼的租赁住房市场再添活力。

--中国船舶重工集团公司电子信息部负责人范国平、集团公司资产部负责人李嘉华日前表示，中船重工已与中科大潘建伟院士团队在量子导航、量子通信、量子探测领域开展研究合作，力求抢占量子信息技术在海洋防务领域应用的制高点。未来3-5年，中船重工预期量子信息产业营收规模可能达到50亿元、利润达到6亿元，量子导航等领域初步实现产业化。

--中航资本公告称，全资子公司中航投资拟增资扩股不超过110亿元，积极引入战略投资者，进一步增强资金实力，促进业务发展。

--江苏国信公告称，为进一步加强江苏省和山西省能源经济领域合作，其拟与中煤平朔集团、大同煤矿集团、山西神头 发电有限责任公司、大唐发电和山西阳光发电共同投资设立苏晋能源控股有限公司，注册资本60亿元。

--山西汾酒公告称，为积极推进混合所有制改革相关工作，为公司引进战略投资者，控股股东汾酒集团将其持有的9,915万股（占公司总股本的11.45%）股份转让给与华创鑫睿（香港）有限公司，总价款为51.60亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)