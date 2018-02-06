《中国报摘》--中国证券报2月7日

* 头版头条：

--2018年中国人民银行工作会议提出，今年要保持货币政策稳健中性。综合运用多种货币政策工具，保持银行体系流动性合理稳定，促进货币信贷和社会融资规模合理增长。

* 其他：

--公开信息显示，大股东高质押率的股票群体与流通股股东存在大量资管产品、信托计划的股票群体高度重合。这类股票因大幅下跌而引发平仓后，背后的配资公司也会爆仓。

--对于特朗普政府近期一系列单边主义贸易保护措施，美国智库彼得森国际经济研究所主席亚当·波森表示，此举不利于美国乃至全球经济发展，预计美国贸易保护政策会更严苛。在未来几年，中国经济仍会强劲增长，“我对中国能保持6%以上的GDP增长速度非常有信心”。

--北京市互金协会表示，随着各国政府加强对“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”领域监管，部分境外机构存在被所在国政府强制取缔的风险，部分境外机构因存在明显技术风险、合规风险已被限制访问。在这种背景情况下，境内金融消费者转向境外机构参与的业务将面临确定的风险。

--交通银行首席经济学家连平撰文建议，建议2018年M2增速调控目标选择在明显低于近年来平均水平和高于2017年底较低水平之上的区间，为9%-10%。

--自国家旅游局获悉，2017年中国实现旅游总收入5.4万亿元人民币，增长15.1%；全年全国旅游业对GDP的综合贡献为9.13万亿元，占GDP总量的11.04%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 林琦; 审校 林高丽)