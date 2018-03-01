《中国报摘》--中国证券报3月1日

* 头版头条：

—中国共产党第十九届中央委员会第三次全体会议提出，深化党和国家机构改革是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革。要下决心解决党和国家机构职能体系中存在的障碍和弊端，加快推进国家治理体系和治理能力现代化，更好发挥中国社会主义制度优越性。

* 其他：

—证监会主席刘士余调研指导行政处罚工作时强调，要紮实做好资本市场监管执法各项工作。

—外运发展公告，中国外运拟以换股方式吸收合并外运发展。本次换股吸收合并完成后，中国外运作为存续公司，将承接外运发展全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，外运发展终止上市并注销法人资格。

—京能电力公告，拟与内蒙古伊泰煤炭股份有限公司、山西粤电能源有限公司按照51%、29%、20%的持股比例共同投资建设内蒙古京泰发电有限责任公司二期2×660MW项目。项目总投资约为50.4亿元人民币。

—河钢股份发布业绩快报显示，去年公司实现营业收入1,157.03亿元，较上年同期增长55.20%；净利润为18.60亿元，较上年同期增长19.55%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮；审校 杨淑祯)