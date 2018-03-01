《中国报摘》--中国证券报3月2日

* 头版头条：

—专家和业内人士指出，金融监管体制改革迫在眉睫；未来监管部门对金融风险应有预判、有预案，尤其是要在国务院金融稳定发展委员会机制下，加强金融监管协调，补齐监管短板，整治金融乱象，引导金融回归服务实体经济本源。

* 其他：

—国务院国资委主任肖亚庆撰文指出，2018年要进一步推动重点领域混合所有制改革试点；稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组。

—中国基金业协会最新数据显示，截至1月底，中国公募基金管理资产达到12.17万亿元人民币，较2017年12月底增加0.57万亿元，首次站上12万亿元。 —全国政协委员、中国光大集团董事长李晓鹏表示，中国央行正在起草对金控公司的规范管理政策。

—中国神华公告称，与国电电力签署协议，共同组建合资公司，注册资本100亿元；两公司分别出资42.53亿元和57.47亿元。本次交易有利于深化双方业务合作，形成长期稳定的煤炭供应关系，充分发挥煤电产业链的协同效应。

—全国首批智能网联汽车开放道路测试号牌周四在上海发放，上汽集团和上海蔚来汽车有限公司获得第一批智能网联汽车开放道路测试号牌，获得智能网联汽车测试道路的资格。

—消息人士透露，国家集成电路产业投资基金（大基金）第二期正在紧锣密鼓募资之中，目前方案已上报国务院并获批；二期筹资规模超过一期，在1,500亿-2,000亿元左右。按照1∶3的撬动比，所撬动的社会资金规模在4,500亿-6,000亿元左右。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞；审校 张喜良)