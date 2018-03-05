《中国报摘》--中国证券报3月5日

* 头版头条：

—中国两会期间，关于推进资本市场改革的建议引发市场热议。专家认为，除了加快审核受理速度外，监管层应对新经济产业的上市标准进行改革，让更多优质企业在发展前期取得足够的资金支持，为推动中国经济转型发展作出更大贡献。

* 其他：

—针对资本市场如何服务新经济问题，全国政协委员、证监会副主席姜洋表示，证监会支持落实国家战略，对新技术、新产业、新业态、新模式的”四新”产业，重点支持创新型、引领型、示范型企业。

—全国政协委员、广东证监局党委书记、局长陈小澎建议，考虑到国家正在大力鼓励创新创业，私募股权基金和创业基金是培育创业企业和提升企业价值的重要金融工具，建议尽快完善私募投资基金所得税政策体系。

—从北京产权交易所获悉，中国经济出版社有限公司拟挂牌转让中经录音录像中心有限公司100%股权和中国经济图书进出口有限公司100%股权。

—日前，小米公司供应链金融资产支持证券100亿元储架发行取得上交所无异议函，首期拟发行规模5亿元人民币，这是国内首单支持新经济企业供应链金融的资产支持证券。

—山西潞安化工有限公司日前挂牌，陕西等地今年也计划新上多个煤化工项目。煤化工行业投资加速，分析师表示，到2020年，中国煤化工投资有望超过5,000亿元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 吴芳；审校 张喜良)