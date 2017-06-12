《中国报摘》--中国证券报6月13日

* 头版头条:

--证监会副主席姜洋表示，上市公司是资本市场的基石，在落实环境保护责任方面责无旁贷；将进一步深化与环境保护部的合作，坚持依法、全面、从严监管，践行绿色发展理念，不断完善上市公司环境信息披露制度，引导上市公司在落实环境保护责任中发挥示范引领作用。

* 其他:

--全国社会保障基金理事会年度2016年度报告显示，去年权益投资收益额319.40亿元人民币，投资收益率1.73%；成立以来，年均投资收益率8.37%，累计投资收益额8227.31亿元。

--财政部公布的5月份财政收支情况显示，全国一般公共预算收入16,073亿元，同比增长3.7%。其中，证券交易印花税99亿元，同比下降3.6%。

--财政部印发《开展农村综合性改革试点试验实施方案》，今年选择山东、安徽、湖南、广东、云南、陕西6个省份，每个省份选择两个县（市、区），每个县选择一定数量乡村开展农村综合性改革试点试验。中央财政给予适当补助，乡村具体补助数额可由各试点省份统筹考虑省级财政支持情况适当调整。

--国家发改委发布企业境外发行债券风险提示称，中国水务集团有限公司、华南城控股有限公司、明发集团（国际）有限公司、平安不动产有限公司、中国蒙牛乳业有限公司等有关企业未履行发行外债事前备案登记的程序。

--据中国工程机械商贸网数据，5月总计销售挖掘机11,283台，同比增长105.65%，连续两个月实现翻番增长；连续九个月同比增长超过50%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮; 审校 杨淑祯)