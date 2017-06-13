《中国报摘》--中国证券报6月14日

* 头版头条:

--国务院总理李克强表示，当前中国经济运行保持稳中向好态势，但困难和挑战不可小视；做好今年的“放管服”改革，重点是做到五个“为”，包括为各类市场主体减负担，全面落实结构性减税政策，切实减少涉企收费，不折不扣落实今年已出台的使企业减负1万亿元人民币的措施等。

* 其他:

--财政部、国家税务总局近日联合发布的《关于延续支持农村金融发展有关税收政策的通知》提出，2017年1月1日至2019年12月31日，对金融机构农户小额贷款的利息收入，免征增值税，且在计算应纳税所得额时按90%计入收入总额。对保险公司为种植业、养殖业提供保险业务取得的保费收入，在计算应纳税所得额时，按90%计入收入总额。

--中国证券市场投资者信心调查分析报告显示，5月中国证券市场投资者信心指数为48.9，环比下降3.0%。

--希努尔公告称，雪松控股旗下公司雪松文旅日前已与新郎希努尔集团等六个股东签订《股份转让协议》，以21元/股的价格，总计42亿元的对价收购该等股东合计持有的2亿股希努尔股份，占总股本的62.51%，从而触发了总金额不超过23.6亿元的全面要约。

--大连港、营口港、锦州港同时公告，6月10日辽宁省政府与招商局集团签署了《港口合作框架协议》，双方将合作建立辽宁港口统一经营平台。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮; 审校 杨淑祯)