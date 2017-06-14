《中国报摘》--中国证券报6月15日

* 头版头条:

--国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定取消和下放一批工业产品生产许可、简化审批程序，促进制造业创新和提质；决定在浙江、江西、广东、贵州、新疆5省（区）建设绿色金融改革创新试验区，推动经济绿色转型升级。

* 其他:

--国家发改委、财政部、水利部、农业部、国土资源部等五部门近日联合下发《关于紮实推进农业水价综合改革的通知》，要求积极稳妥推进农业水价综合改革，北京、上海、江苏、浙江等要在全省（市）范围内率先全面推进改革，力争2020年底前完成改革任务。

--华北高速公告称，招商公路拟以1:0.6956换股方式吸收合并华北高速。招商公路作为合并方暨存续公司，将申请在深交所主板上市，华北高速退市并注销。

--据全联冶金商会统计，今年1-4月，90家重点民营钢企实现利润203亿元人民币（去年为97.7亿元），同比增长103%，销售利润率为5%。这是2011年钢铁行业“入冬”以来，销售利润率首次回升至5%。

--国泰君安公告，董事会同意公司以现金方式向上海国泰君安证券资产管理有限公司增资12亿元。本次增资后，资管子公司注册资本将增加至20亿元。

--东方园林公告称，收到云南省保山市住房和城乡建设局发来的《中标通知书》，确认公司为保山中心城市青华海国家湿地公园及保山中心城市万亩东山生态恢复工程PPP项目的中标联合体。该项目总投资额54亿元，年度折现率6.4%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮; 审校 杨淑祯)