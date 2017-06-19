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2017年6月19日 / 凌晨12点17分 / 2 个月前

《中国报摘》--中国证券报6月19日

路透新闻部

1 分钟阅读

* 头版头条:

--中国证监会主席刘士余在中国证券业协会第六次会员大会上表示，新的伟大时代呼唤一流的投行，也必将为投行的成长创造难得机遇。我们一定能够把握机遇，以舍我其谁的责任和担当，建设富有中国制度特色、注入中国文化元素的世界一流投行。

* 其他:

--记者评论文章指出，今后两周，资金面波动或有所加大，但从近期出现的一些积极现象来看，半年末流动性风险总体可控。跨季后，低超储率仍将制约资金面回暖，流动性偏紧状况的根本改善仍有待于央行释放大额低成本资金，而这在短期内尚难以看到。

--分众传媒公告，计划自减持计划公告之日起3个交易日后6个月内，分别减持其所持有的7.41%和6.77%分众传媒股份，按照最新一个交易日收盘价计算的市值高达179.4亿元，一举成为A股今年以来最大的减持计划。

--西王食品发布公告，公司控股股东西王集团于2017年6月16日与阿里健康科技（中国）有限公司签署战略合作签约仪式会议备忘录。双方将进行全产品、全渠道、全链路的新零售合作，包括但不限于阿里健康所属的阿里健康大药房，天猫旗舰店等。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)

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