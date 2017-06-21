《中国报摘》--中国证券报6月21日

* 头版头条:

--中国证监会副主席姜洋在2017陆家嘴论坛表示，证监会将始终坚持市场化、法治化、国际化方向，坚持问题导向，优化改革路径，着力推进多层次资本市场“四梁八柱”性质的改革，不断在准入与退出、激励与约束、监管制度等方面取得改革新突破。

* 其他:

--从北京产权交易所获悉，截至6月20日，今年以来北交所共完成混改项目48宗，同比增长182.35%；成交金额110.43亿元，同比增长917.79%。其中，通过产权转让方式完成的混改项目共28宗，同比增长115.38%。

--青岛海尔公告，公司拟通过境外子公司以支付现金的形式购买海尔集团公司下属境外子公司Fisher & Paykel Appliances Limited（简称“斐雪派克”）所持Fisher & Paykel Production Machinery Limited（简称“PML公司”）100%股权。公司境外子公司拟向斐雪派克支付4,861.5万美元（对应3.30亿元人民币）现金对价。

--据不完全统计，2017年以来，在69家完成员工持股计划的上市公司里，有55%出现亏损。截至6月20日，已有比亚迪、洽洽食品、天宝股份等16家公司在员工持股计划临近到期时发布了展期公告，其中大部分公司的员工持股计划处于浮亏状态，多家公司浮亏已经超过40%。展期成为众多公司员工持股计划避免真金白银损失的“缓兵之计”。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳；; 审校 曾祥进)