《中国报摘》--中国证券报6月22日

* 头版头条:

--中国证监会副主席方星海表示，A股纳入MSCI指数后，价值投资的理念将深入人心。MSCI未来将推出一些风险管理工具，无论是场内还是场外，均将对国内衍生市场发展产生促进作用。长期资金的进入有助于金融市场的稳定健康发展。风平浪静好行船，一些改革措施会尽快推出。

* 其他:

--南方基金与晨星中国合作仪式21日在北京举行，这是国内公募机构与国际权威基金评价机构的首度合作。未来，双方将主要在精选基金池推荐、入选基金报告、基金调研分析报告方面展开合作。

--广汽集团公告称，公司与华为技术有限公司签订战略合作协议。双方将在战略规划、企业管理、项目投融资等方面进行全方位合作。

--近日由民生银行担任发起机构、中诚信托担任发行载体管理机构的资产支持票据（ABN）发行成功。相关人士介绍，这是银行间市场首单批量发行模式的信托型ABN，打破了以往“逐单注册、逐单发行”的模式，极大地提高了信托型ABN的融资效率。

--中国资本市场上首次通过公开征集方式形成的证券支持诉讼案件--投服中心代理部分中小投资者诉上海绿新及其实际控制人一案，近日已获上海市二中院受理。投服中心表示，作为首例公开征集证券支持诉讼，该案具有极大的示范意义。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳；; 审校 张喜良)