《中国报摘》--中国证券报6月23日

* 头版头条:

--中国央行近日发布《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法》。央行相关负责人表示，配合办法发布，有关电子交易平台、境内外托管机构都会制订配套的业务细则和操作指南，报两地监管部门同意后发布实施。目前，中国外汇交易中心制定的“债券通”交易规则，有关托管机构制定的“债券通”登记托管、清算结算业务实施细则，会很快发布实施。

* 其他:

--资产扩张、监管施压、信用风险累积等多因素促使今年以来银行积极谋求资本补充。上市银行积极发行优先股、次级债，非上市银行扎堆排队IPO。业内人士指出，中小银行的资本补充压力较大，可能通过多种渠道补充资本实现监管达标和业务扩张。

--国家食品药品监督总局与国际人用药品注册技术协调会（ICH）近日同时宣布，国家食品药品监督总局以成员身份加入ICH。业内人士表示，加入ICH后，国外药物进入中国市场将更具便利条件，中外药企的竞争将白热化。

--国家新闻出版广电总局官网发布通知称，针对“新浪微博”、“ACFUN”、“凤凰网”等网站在不具备《信息网络传播视听节目许可证》的情况下开展视听节目服务，将采取有效措施关停上述网站上的视听节目服务，进行全面整改。

--根据国家发改委通知，自2017年7月1日起，取消向发电企业征收的工业企业结构调整专项资金，将国家重大水利工程建设基金和大中型水库移民后期扶持基金征收标准各降低25%，腾出的电价空间用于提高燃煤电厂标杆上网电价，缓解燃煤发电企业经营困难。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳；; 审校 张喜良)