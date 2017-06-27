《中国报摘》--中国证券报6月27日

路透上海6月27日 -

* 头版头条:

--中国中央全面深化改革领导小组会议强调，年底前基本完成国有企业公司制改制，同时推动地区生产总值统一核算改革，建立统一高效的境外企业和对外投资安全保护体系。

* 其他:

--广东省国有资本运营平台公司--广东恒健投资控股，拟联合金融机构发起设立总规模200亿元人民币的先进制造业产业基金，并通过子基金带动共1,000亿元投资规模，投向政府重点鼓励发展的先进制造业产业。

--就媒体报道阿里巴巴及腾讯等投资者将参与认购公司发行股票事宜，中国联通称，截至目前，本次非公开发行的具体实施方案，包括发行对象、发行规模、发行价格、募集资金用途等正在筹划论证阶段，尚未确定。

--为保障煤炭供应，稳定煤炭价格，国家发改委召开煤矿核增产能工作专题会议。中煤和神华两大煤企相继暂停了现货动力煤销售，力保长协合同的执行。分析人士指出，迎峰度夏是煤炭消费旺季，待夏季高峰过后，此轮动力煤拉涨行情或将结束。

--长江电力公告，拟与云南能源金融控股、国新国同(浙江)投资基金合伙企业出资81亿元，增资三峡资本控股公司。增资完成后，三峡资本股本结构为：三峡集团70%，长江电力10%，云能金控持股10%，国新国同持股10%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)