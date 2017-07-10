《中国报摘》--中国证券报7月11日

* 头版头条:

--资本市场是促进实体经济增长的重要着力点。专家认为，资本市场要正确处理发展与监管关系，实施双轮驱动，助力供给侧结构性改革，为实体经济发展创造良好金融环境，疏通金融进入实体经济的渠道，积极规范发展多层次资本市场，扩大直接融资。

* 其他:

--近期，深圳证券交易所在上市公司监管、交易监管、会员监管“三路并进”，全面强化一线监管。在资本市场日渐呈现纷繁复杂局面之际，与时俱进的监管体系不断扎紧制度笼子，夯实市场发展根基。

-日前，证监会查处了首例上市公司自愿性信息披露违法违规案件，涉案主体江苏宝利国际投资股份有限公司，多次未如实披露与境外企业合作过程中的相关变更和变化情况。

--保监会发布《保险销售行为可回溯管理暂行办法》，以强化保险销售行为监管，从销售源头上防范和治理保险销售欺骗误导行为，守住不发生系统性风险的底线。

--发改委、银监会联合印发通知，取消、暂停商业银行部分基础金融服务收费，包括自下月起取消个人异地本行柜台取现手续费等，相关措施实施后，预计每年可减轻客户负担61.05亿元人民币

--湖北广电公告称，拟公开发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过17.34亿元（含），期限为自发行之日起6年。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮; 审校 乔艳红)