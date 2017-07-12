《中国报摘》--中国证券报7月13日

* 头版头条:

--证监会副主席姜洋日前就资本市场改革、资源配置能力优化、市场秩序规范等情况接受了新华社记者专访，表示要建立健全市场逆周期调节机制，并完善市场化并购重组和退出机制。

* 其他:

--发改委、能源局近日下发的《中长期油气管网规划》指出，创新油气管网投融资机制，拓宽融资渠道，积极发展混合所有制经济，鼓励社会资本投资油气管道项目，支持各类社会主体按照标准和规划，投资建设LNG接收站、油气储备库等基础设施。

-TCL集团公告称，拟通过发行股份的方式购买华星光电10.04%股权，各方协商确定交易价格为40.34亿元人民币，全部以发行股份方式支付。本次交易完成后，上市公司将直接持有华星光电85.71%股权。

--阳光城发布公告称，公司或其子公司控股的项目公司拟与福建省福能兴业股权投资管理有限公司签订《合作框架协议》。本次合作围绕阳光城未来发展规划，就公司房地产领域的投资、开发及并购等需求，双方拟设立100亿元的房地产产业投资基金。

--阿里巴巴旗下拍卖平台闲鱼宣布，其二手车业务进入线下市场，以平台模式打造的首家线下体验店“爱车·闲鱼二手车”在杭州落地，将在三年内授权超过500家“二手车4S店”，将阿里便捷的互联网工具植入线下交易场景。

--杉杉股份公告称，拟通过资金信托计划认购洛阳钼业非公开发行A股股票，投资金额18亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮; 审校 乔艳红)