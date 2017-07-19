《中国报摘》--中国证券报7月20日

* 头版头条:

--中共中央总书记习近平周三下午召开中央全面深化改革领导小组第三十七次会议，会议通过了《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》、《国家技术转移体系建设方案》等一系列政策。

* 其他:

--来自中国证券投资基金业协会的数据显示，截至6月30日，累计共有109家机构备案确认810只资产支持专项计划，总发行规模达10,198.92亿元人民币。

--信达地产拟向中国信达资产发行股份购买其拟持有的淮矿地产60%股权，向淮南矿业集团发行股份购买其持有的淮矿地产40%股权，淮矿地产100%股权预估值约78.3亿元。

--广州基金和均瑶集团由竞购对手变成战略合作方，广州基金将调整要约收购方案，在爱建集团定向增发未完成前，广州基金方的持股不超过爱建目前第一大股东上海工商界爱国建设特种基金会。

--一汽夏利公告称，公司及中国一汽、丰田汽车等拟按持股比例向天津一汽丰田注资34.31亿元人民币，用于投资建设天津一汽丰田新项目。

--数据统计显示，今年以来，A股市场上共进行了5,637次的质押行动，合计涉及1,478家上市公司，质押股份参考市值高达1.81万亿元。其中，115家公司被质押股份超过50%，9家公司被质押股份达到警戒线。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)