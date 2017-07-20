《中国报摘》--中国证券报7月21日

* 头版头条:

--保监会对《保险公司股权管理办法》进行第二次征求意见，此次征求意见稿对保险公司控制类股东提出了更严格的要求，投资人自成为控制类股东之日起五年内不得转让所持股权，而去年底发布的第一次征求意见稿的规定是“三年内”。

* 其他:

--银监会近日发布的新规优化了中资商业银行募集发行债务、资本补充工具的条件；规定为落实普惠金融政策等，投资设立、参股、收购境内法人金融机构不受“最近2年无严重违法违规行为和因内部管理问题导致的重大案件”限制。

--协鑫集成总裁舒桦表示，协鑫集成明确在夯实光伏业务的基础上布局动力电池等相关业务，“未来不排除通过并购的方式布局动力电池产业链业务”

--从中国光伏行业协会了解到，2017年上半年，全国新增光伏装机量超到24GW以上，其中分布式将达到7GW以上，同比增长近3倍。

--山鹰纸业公告称，公司在瑞典设立的Goldcup瑞典公司拟出资24亿瑞典克朗（约合19.52亿元人民币）收购北欧纸业公司Nordic Paper Holding AB的100%股权。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 林琦; 审校 乔艳红)