《中国报摘》--中国证券报7月27日

* 头版头条:

--全国证券期货监管系统年中监管工作座谈会召开，会议提出，下一步，要依法规范和拓展各类资金的入市渠道，发展长期机构投资者；切实加大发行质量审核力度，保持首次公开发行的常态化；完善退市制度，加大退市力度。

* 其他:

--中国证监会副主席李超指出，资产证券化业务近期重点工作是在进一步提升资产证券化服务实体经济能力的同时，不断完善规则制度体系，强化市场参与机构的合规风控能力，防控风险，统筹协调发行审核和信息披露标准，完善风险监测体系和监管信息共享机制。

--中国银监会和民政部联合制定的《慈善信托管理办法》正式公布，《办法》规定，信托公司开展慈善信托业务免计风险资本，免予认购信托业保障基金。

--国务院国资委副秘书长彭华岗表示，混改方面，中央企业二级子企业的混合所有制占比超过50%，超过三分之二的中央企业引进了各类社会资本，重点行业领域两批19家混合所有制改革试点扎实推进。

--华策影视发布半年报称，截至6月末，西藏乐视位居公司应收账款期末余额首位，公司对西藏乐视应收账款余额约为3.68亿元人民币。

--洲际油气公告，控股股东广西正和持有的公司6.65亿股份全部被司法冻结，占公司总股本29.38%，冻结期两年。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞；审校 张喜良)