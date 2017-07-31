《中国报摘》--中国证券报7月31日

* 头版头条:

--中国银监会2017年年中工作座谈会于近日召开。会议强调，防范银行业风险要有新举措。综合采取多种手段，加大处置和核销不良贷款的力度，防止新增贷款过度集中。抓紧规范银行对房地产和地方政府的融资行为。

* 其他:

--陕西省国资委网站消息，陕西省政府近日印发《陕西省房产税实施细则》。细则中提到，五类房产可免征房产税，包括国家机关、人民团体、军队自用的房产、由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的房产等。

--数据统计显示，截至7月30日，共有105家上市公司发布可转债发行预案，预计募集规模为2,438.63亿元，同比增长34.6倍。实施方面，今年共有40只可转债发行，发行规模共计801.77亿元，同比增长122.3%。可转债规模同比大增。

--业内人士认为，监管部门或针对不良资产风险处置、交叉金融业务规范、流动性风险防范等升级监管措施，包括抓紧制定资管业务、银行理财等业务规则，穿透所有金融风险。与此同时，专家指出，政策的制定是为化解商业银行风险，并防止个别机构的问题影响到金融系统全局。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)