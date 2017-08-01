《中国报摘》--中国证券报8月1日

* 头版头条:

--中国证监会主席刘士余表示，落实全系统年中监管工作座谈会的工作部署，紮实推进资本市场改革发展稳定各项工作，确保市场安全稳健运行，守住不发生系统性金融风险的底线，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

* 其他:

--近日发布的中国证券市场投资者信心指数运行情况分析报告显示，今年上半年，投资者信心指数延续了去年以来的企稳修复走势，且与去年同期相比，“稳”的基础进一步增强。

--针对近期市场对公司比较关注，相关媒体报导较多，并将公司列为“石墨烯概念股”、“针状焦概念股”等。宝泰隆公告称，收到上交所问询函，就公司近期媒体报导相关事项提出了问询。

--分析人士指出，由于煤价持续高位运行，电力企业的燃煤采购价格普遍高企。下半年，电力行业可能进入深度调整期，煤电联营将是煤电行业整合的基本方向。

--招商轮船公告，与中国经贸船务有限公司签署了框架协议，拟发行股份购买中国船务下属的深圳长航滚装物流有限公司、上海长航国际海运有限公司、恒祥控股有限公司及中国经贸船务（香港）有限公司等100%的股权。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)