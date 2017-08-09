《中国报摘》--中国证券报8月10日

* 头版头条:

--中国央企防风险、降杠杆已刻不容缓，据了解，近期多部门有望祭出降杠杆组合拳，央行将出台有关产融结合和企业金融控股的管理办法，国资委也有望出台专门针对央企金融控股的管理办法。

* 其他:

--发改委近日印发《社会领域产业专项债券发行指引》，支持企业发行专项债券，同时用于多个社会领域产业项目或社会领域产业融合项目；债券类型包括健康、养老、教育培训、文化、体育、旅游产业专项债券等。

--中国铝业公告提示市场波动风险和二级市场交易风险。中铝称，近期受政策影响，对行业形成利好，同时电价可能推动成本上升，市场预期发生改变，导致行业市场波动较大，市场存在不确定性。

--中国电信宣布，计划将雄安地区作为国家骨干网核心节点，建设超高速、大容量、智能化的新一代通信信息网络基础设施，并为雄安新区政府机构和企业提供直达北京的VPN专线、互联网国际精品专线和云专线等服务。

--广晟有色公告称，8月7-9日连续三个交易日内股票收盘价格涨幅累计偏离值超过20%，公司将于8月10日停牌,并就近期公司股票交易的相关事项进行核查。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)