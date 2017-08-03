《中国报摘》--中国证券报8月3日

* 头版头条:

--中国央行副行长范一飞表示，建信投资是首家银行系的市场化债转股业务实施机构，这标志着市场化、法治化债转股已从试点实施阶段转入成规模推广阶段。

* 其他:

--专家表示，目前银行业不良风险总体可控，但尚难言不良拐点已至，尤其是部分杠杆率过高的民企未来可能出现信用风险，值得银行业警惕。同时，今年商业银行的关注类和逾期类贷款将带来资产质量下行压力。

--近日全国大部分地区持续高温，多地用电量屡创新高，煤价开启旺季“涨涨涨”模式。分析人士指出，预计煤价仍有上行空间，之后可能出现短期回调。随着新增产能的加速释放，煤炭供给量将有所增加，预计全年煤炭市场可达到紧平衡状态。

--陕西煤业预计上半年经营业绩将实现大幅增长，实现归属于上市公司股东的净利润为54-57亿元人民币，同比增长高达2051%-2171%；上年同期净利润为2.51亿元。

--从神华集团了解到，其已逐步形成“一主两翼、适度多元”的产业布局，以煤炭清洁生产为主体，煤炭的清洁发电和煤炭的清洁转化为两翼，以新能源、环保、核电、氢能等产业作为新的增长点。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳；审校 张喜良)