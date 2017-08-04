《中国报摘》--中国证券报8月4日

* 头版头条:

--专家指出，近年来中国资本市场对外开放不断取得重大进展，沪港通、深港通、债券通开通，A股确定将纳入MSCI新兴市场指数等等。走出去与引进来双向促进，推动资本市场开放迈上新台阶。可以预期，未来资本市场将沿着市场化、法治化、国际化轨道稳步前行。

* 其他:

--中国证券投资基金业协会公布数据显示，截至6月30日，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约52.8万亿元人民币，较一季度的53.47万亿元减少6,700亿元。

--北京市住建委网站发布《北京市共有产权住房管理暂行办法》和《北京市共有产权住房规划设计宜居建设导则》，公开征集意见。文件提出，除北京市家庭外，提供给非京户籍家庭住房需求的房源将不少于30%。

--截至8月3日，在37家上市煤企中，已有26家披露上半年业绩预告，全部预喜（预增、扭亏）。多家公司净利润大增，预计增长幅度在一倍以上的公司19家。

--中国神华公告称，受露天矿征地进度滞后导致土方剥离施工暂缓的影响，公司所属哈尔乌素露天矿、宝日希勒露天矿8月起暂时停止或减少煤炭生产。综合上述对公司煤炭板块、运输板块的影响，预计净利润减少约30.3亿元，占2016年净利润227.12亿元的13.3%。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳；审校 张喜良)