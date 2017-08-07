《中国报摘》--中国证券报8月8日

* 头版头条:

--专家认为，锻造“国之重器”，中国资本市场大有可为，要挂牢服务实体经济之“锚”，做大居民财富管理之“池”，牢牢守住不发生系统性风险之底线，充分发挥宏观经济“晴雨表”、创业创新“孵化器”、并购重组“助推器”功能，助力“大国崛起”，稳健、快速地迈向新的起点。

* 其他:

--国资委副主任孟建民指出，选择部分市场化程度高的中央企业开展两类公司试点，正在抓紧修改完善加快试点有关文件；既要探索资本投资运营的有效模式，引领带动以管资本为主深化国企国资改革，又要紧紧围绕推动实体产业发展，落实供给侧结构性改革。

--猫眼票房数据显示，截至8月6日，今年暑期档票房已达114.48亿元，较去年同期的91.55亿元票房上涨25.05%。其中，国产电影票房回暖明显。

--8月份以来，全国生猪均价持续快速上涨，均价周环比上涨3%以上，且南北方猪价齐涨。专家预计8月份猪价将先涨后落，市场对价格高企接受度不高，供需格局处于紧平衡状态。

--中国神华公告称，包头煤制烯烃升级示范项目获得内蒙古自治区发展和改革委员会的核准。该项目主要建设年产75万吨的煤制聚烯烃装置。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)