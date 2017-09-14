《中国报摘》--中国证券报9月15日

* 头版头条：

--中国证监会副主席姜洋指出，要以服务实体经济为出发点和落脚点，积极鼓励那些有利于加强实体经济薄弱环节金融服务、降低融资成本、提高资源配置效率的金融创新，支持公司治理规范、发展前景广阔的金融科技企业积极利用资本市场做优做强。

* 其他：

--国务院办公厅印发《关于推广支持创新相关改革举措的通知》，为深入实施创新驱动发展战略，确定在京津冀、上海、广东（珠三角）、安徽（合芜蚌）、四川（成德绵）、湖北武汉、陕西西安、辽宁沈阳等八个区域开展全面创新改革试验。

--中国人民银行营业管理部主任周学东表示，京津冀最大特点是发展不平衡，在北京、天津以外，河北地区的39个国家级贫困县构成了“C”型不闭合贫困带；要打破金融资源配置的区域行政壁垒，引导京津地区金融资源跨区域配置，建议探索开发出“雄安贷”和“雄安债”产品。

--汇丰银行（中国）近期在银行间市场完成发行20亿元人民币金融债券，期限三年，票面利率4.68%，成为内地首家通过“债券通”发行金融债的外资银行，“债券通”渠道的销售规模占比超过三分之一。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 吕雯瑾；审校 林高丽)