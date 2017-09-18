《中国报摘》--中国证券报9月18日

* 头版头条：

--作为中国稳增长的重要支撑，基建投资增速下半年来呈放缓之势。业内人士预计，四季度基建投资增速将可能放缓。由于经济增长驱动力已由投资转换为消费，只要消费保持稳定，下半年经济增速不会出现明显回落。服务业创新和制造业升级也将为经济增长提供动力。

* 其他：

--今年以来，深交所进一步深化“刨根问底”式全面监管。据不完全统计，1-8月深交所共向上市公司及相关方发出监管问询函件2,430余份，内容涉及上市公司并购重组、对外投资、规范运作、权益变动等各方面，发函数量较上年同期大幅增加。

--中国人民银行参事盛松成表示，短期汇率往往会受市场非理性预期影响，产生市场超调和“羊群效应”。央行引入“逆周期因子”恰恰是抑制汇率超调和“羊群效应”的有效手段，其发挥的作用是双向的，无论是单边贬值还是单边升值，逆周期因子都能发挥作用以减缓汇率短期大幅波动。

--记者获悉，自新一轮债转股实施以来，中国钢铁行业已签订债转股框架协议约1,500亿元人民币，涉及中钢、武钢、马钢、河钢等10个钢铁企业，钢铁行业去杠杆有望加速。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮；审校 张喜良)