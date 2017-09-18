《中国报摘》--中国证券报9月19日

* 头版头条：

--截至9月15日，今年以来证监会共对105宗资本市场违法违规案件作出行政处罚。下一步，预计监管机构将进一步加强稽查执法规范化建设，“全链条突进”，通过编制违法违规案由清单、明确执法基本规范、建立健全监督机制，构建服务实战、责权明晰、科学完备的执法制度体系。

* 其他：

--中国证券投资基金业协会会长洪磊表示，中国资产管理行业规范化进程中依然存在信托与委托关系不清晰等问题，需以信托文化统领资产管理供给侧制度改革，从法律、监管、信用三个方面着力系统化解市场制度与市场行为不匹配的缺陷。

--央行货币政策委员会副秘书长潘宏胜建议，借助国际主要金融市场的成功经验，抓紧研究建立大宗商品人民币定价的市场规则和体制，满足境内外投资者参与人民币定价商品的市场需求。

--粤财信托·粤科4号集合资金信托计划信托登记基本信息周一在中国信托登记有限责任公司中国信登官网进行了公示，这是中国信登信托登记系统上线后，首单在中国信登官网公示的集合资金信托计划。

--格力电器发布澄清公告，否认将入股一汽夏利。公告称，经核查，公司及高管团队从未就入股事宜与天津一汽夏利进行过磋商，公司及公司高管团队及其工作人员也从未前往并入驻天津一汽夏利，未就入股事宜与天津一汽夏利达成过任何一致意见。

--广汽集团公告称，公司与腾讯公司签订了《战略合作框架协议》，双方将在智能网联汽车车联网服务和智能驾驶、云平台、大数据、汽车生态圈、宣传和营销领域开展业务合作。同时，探讨在移动出行和汽车电商平台、新能源汽车以及汽车保险业务领域开展资本合作。

--江苏有线公告称，拟以发行股份及支付现金方式购买江苏有线参控股的19家县（市、区）广电网络公司除上市公司持股外的剩余股权，交易总金额达93.29亿人民币。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮；审校 乔艳红)