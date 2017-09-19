《中国报摘》--中国证券报9月20日

* 头版头条：

--分析人士认为，人民币过快升值逐渐与基本面及跨境资本流动势头背离可能是根本原因。今年经济基本面回稳向好、市场预期逐步趋稳、资本外流压力减轻，终结了人民币单边贬值趋势，但尚不足以支撑人民币回归单边升值。在汇率预期分化、资本流动频繁的背景下，人民币“踩刹车”回归“双行道”，后续在总体稳定基础上双向波动特征有望强化。

* 其他：

--煤市9月淡季再度“疯狂”。9月18日，CCI5500大卡动力煤价格报692元人民币/吨，再创今年以来新高。市场人士指出，就目前形势来看，今年冬储备货很有可能提前进行，四季度国内动力煤价格或迎新一轮上涨。

--上海证券交易所副总经理徐毅林表示，充分发挥交易所一线监管的功能，是交易所当前和今后一段时间内最核心的工作。

--中国工商银行与神州优车集团签署战略合作协议，双方将在投行业务、债务融资、银行卡合作等方面深度战略合作。同时，工商银行宣布出资15亿元投资优车产业基金。

--乐视网发布中德证券关于乐视网2017年半年度跟踪报告。报告显示，2017年上半年，在公司资金紧张的情况下，贾跃亭未按照此前承诺将减持资金继续借予上市公司使用，贾跃亭对乐视网未来履约存在极大不确定性。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮；审校 乔艳红)