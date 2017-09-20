《中国报摘》--中国证券报9月21日

* 头版头条：

--今年8月底，私募基金资产管理规模首次突破10万亿大关。业内人士指出，作为连接资本和实体经济的“纽带”和“引擎”，私募基金已成为建设多层次资本市场不可或缺的力量。在顶层设计、规范发展、回归本源的行业发展大格局下，私募基金正开启下一个金色五年。

* 其他：

--中金公司宣布与腾讯签署认股协议，腾讯认购中金新发行的2.075亿股H股，分别占中金发行后H股的12.01%及总股本的4.95%。此次发行尚需获得相关监管机构批准。

--海立股份和格力电器同时公告，8月29日至9月19日，格力电器通过集中竞价交易方式增持海立股份股票4,331.56万股，占海立股份总股本的5%。

--石化油服公告称，拟向石化集团和齐心共赢计划非公开发行A股股票数量不超过28.28亿股（含），募集资金总额不超过40亿元人民币（含）。其中，石化集团拟认购金额为39.3935亿元，齐心共赢计划拟认购金额为0.6065亿元。

--葛洲坝公告称，公司牵头的“葛洲坝-中国水电-中地海外”联营体收到“尼日利亚蒙贝拉水电站项目”的中标通知书，该项目合同总价为57.9亿美元，折合人民币383.46亿元。

--根据华印纸箱9月20日提供的数据，全国纸板纸箱价格普遍上调7%-30%。有纸板厂在调价函中提醒，市场波动远未结束，原材料还有大幅上涨空间，并可能造成原材料紧缺，有些订单不能按要求生产，报价将实行一单一价。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮；审校 乔艳红)