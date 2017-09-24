《中国报摘》--中国证券报9月25日

* 头版头条：

--专家认为，当前国企改革已进入“施工高峰期”、“落实攻坚期”，国企改革突破之势已经形成，改革效果正在显现，改革红利正在逐步释放。可以期待，四季度国企混改和重组将得到大规模实质性推进。

* 其他：

--长沙、重庆、石家庄、西安等地楼市调控加码的同时，近期多个城市的首套房贷利率小幅上扬。专家认为，在信贷总量不变的情况下，货币信贷政策的结构将趋于优化。未来一段时间，前期房地产调控政策效果将不断显现，政策力度从严，购房成本保持增势。

--中国互联网金融协会会长李东荣提出，应不断完善国内金融科技监管等相关机制，推动金融科技健康发展。具体而言，健全金融科技监管框架、平衡金融科技的创新和风险、加强消费者保护、完善行业自律和行业标准、引领国际监督合作等做法可为中国金融科技的完善发展提供有益思路。

--截止周日，沪深两市共有937家上市公司预喜，其中钢铁、交通运输、轻工制造和有色金属等六个行业的公司业绩预喜比例在85%以上。

--乐视网公告称，公司拟购买乐视投资100%股权，乐视投资的股权转让价款预计不超过30亿元人民币。

--中国航空技术国际控股有限公司和中国航空技术国际工程有限公司，在北交所挂牌转让航发投资管理有限公司100%股权及对应债权，转让价格合计逾127亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 林琦；审校 杨淑祯)