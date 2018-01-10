《中国报摘》--其他报纸重要消息1月10日

**上海证券报**

--2017年中国广义乘用车累计销售2,423.81万辆，同比增长1.5%。其中，新能源汽车对车市稳增长贡献近半，以全年20多万辆的增量，为车市带来1个点的增量。

--多个省份在会议中透露了2018年重大项目投资计划。记者梳理发现，安徽、陕西、新疆、河北等地今年计划完成重点项目投资规模均超过千亿元；产业项目投资是今年地方投资的热点。

**21世纪经济报道**

--近日南京多家理财平台相继传出关停的消息。记者采访发现，小生优服、蛙宝网等理财平台的模式呈现新特点，比如部分平台没有资金投向；以短期高收益通过互联网宣传，甚至一些平台人员不用对接投资者；投资者多为年轻人，包括白领，可能明知是骗局却抱有侥幸心态；有使用信用卡套现甚至贷款投资等。

**人民日报**

--中国海关正在牵头制定《跨境电商标准框架》，作为世界海关跨境电商监管与服务的首个指导性文件，为跨境电商可持续发展贡献“中国智慧”。

**金融时报**

--近日，建设银行首笔国际保理区块链交易落地，这意味着该行成为国内首家将区块链技术应用于国际保理业务的银行。2017年，建行国际保理投放量超过2,000亿元人民币，位于同业领先地位。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 吴芳；审校 张喜良)