《中国报摘》--其他报纸重要消息1月11日

**上海证券报**

--2017年证券公司股票基金交易额排名揭晓。华泰证券以18.95万亿元人民币的股基交易额，7.86%的市场占有率稳居冠军席位，国泰君安证券和中信证券位居第二和第三。业内人士表示，虽然目前证券经纪业务仍处于同质化竞争态势，但各家券商依据自身的资源禀赋以及对资本市场未来发展机遇的不同理解，在细项业务上有所侧重，经年累月后将逐渐分化，并有望重构行业发展竞争格局。

**证券时报**

--近日，上海、广州两地再度颁布对P2P网贷及现金贷业务的检查细则。据了解，在监管政策密集出台的背景下，部分平台通过延长还款期限，降低年化率达到合规，继续现金贷业务；也有平台迫切转型，不过转型情况并不理想。业内人士认为，P2P现处备案的初期，众多网贷平台处于缄默期无非是担心监管对自身公司的牌照批复有所影响。

** 21世纪经济报道**

--近日华东地区一家信托公司下发《关于暂停通道类业务的通知》,暂停了通道类业务。截至目前，业内对2018年信托关键词基本形成共识，即“压通道”。业内分析人士称，暂停通道业务规模影响大于收入效应，体现为信托规模增速可能会出现下滑，不过基于通道业务费率较低，对收入的冲击不会特别明显。

**人民日报**

--从中国轻工业联合会获悉：2017年轻工业平稳较快增长。1-11月，轻工业工业增加值增速8.5%，高于全国工业1.9个百分点。实现主营业务收入22.65万亿元，同比增长8.6%；实现利润1.43万亿元，同比增长10.2%。

**金融时报**

--光大证券与陕西省交通运输厅联合陕西省铁路集团近日发起设立了陕西省铁路建设基金，总规模300亿元，期限15年，标志着陕西省首只百亿元级以解决铁路建设资本金为使命的基金正式成立。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 吴芳；审校 乔艳红)