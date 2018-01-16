《中国报摘》--其他报纸重要消息1月16日

**上海证券报**

--中国全国中小企业股份转让系统有限公司(新三板)集合竞价交易周一成功上线，集合竞价股票盘中共成交3,592.87万元人民币、572.21万股。全国股转公司有关负责人认为，从首日情况看，市场运行整体符合制度设计预期。

--燕京啤酒公告显示，知名私募重阳投资下属重阳集团1月11日增持公司1,348万股，重阳投资合计持有公司股份占比达到5%。

**证券时报**

--兴业银行公布2017年业绩快报显示，去年该行实现营业收入1,400.81亿元，同比下滑10.81%；实现归属于股东的净利润573.71亿元，同比增长6.54%。

--2018年第一高派息预案出炉，江铃汽车公告称，公司董事会批准了2017年度中期特别派息预案，拟从公司累计未分配利润中，每10股派送23.17元（含税）现金股息，按2017年9月30日总股本8.63亿股计算，共计提分红基金20亿元。

**人民日报**

--记者获悉，2017年国资监管系统企业累计实现营业收入50万亿元，同比增长14.7%，实现利润总额2.9万亿元，同比增长23.5%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 吕雯瑾；审校 张喜良)