《中国报摘》--其他报纸重要消息1月17日

**上海证券报**

--因存在违规代持股权问题，中国保监会向利安人寿和长安责任保险下发撤销行政许可决定书，撤销两家险企增资许可。保监会发改部主任何肖锋此前透露，接下来还有9家保险公司的违规股权要被处理，意味着仍有7家险企违规股权处理在路上。

--公募基金市场再现爆款产品，周二(1月16日)开始募集的兴全基金旗下产品兴全合宜灵活配置基金当天宣布提前结束募集，首日募集规模或超300亿元人民币。该基金股票资产投资比例为基金资产的0%至95%，其中最高股票资产50%可以投资港股通标的。

--5G技术研发试验第三阶段规范正式发布，中国工信部信息通信发展司司长闻库表示，第三阶段测试是5G实现商用的关键一步，希望用一年的时间使得5G产业链达到预商用目标。

**证券时报**

--证监会公告显示，江苏金融租赁首次公开发行股票（IPO）申请获发审委审核通过，有望成为登陆A股的首家金融租赁公司。

--已停牌9个月的乐视网内部人士对记者确认，乐视网复牌就在近日，目前公司已经做好了复牌准备，至于具体何时复牌，还要等监管层通知。多家基金公司目前给出对乐视网的具体估值，相当于复牌后13个跌停。

--华电能源公告，公司2017年预计亏损约9.5亿元到10.5亿元人民币，因煤价同比大幅上涨增加成本支出及参股企业亏损影响。

**人民日报**

--银监会主席郭树清接受独家专访称，银行业要加强对各类风险的防范和化解，努力促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部三个方面的良性循环。为此，需要着力降低企业负债率，抑制居民部门杠杆率。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 吕雯瑾；审校 杨淑祯)