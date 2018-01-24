《中国报摘》--其他报纸重要消息1月24日

**上海证券报**

--中国证监会对首次公开发行(IPO)审核严把入口关已成常态。周二(23日)发审委会议出现“审7否6”的超低过会率，由此也成为A股IPO历史上单日否决家数最多的一天。

**证券时报**

--2018年市场明显回暖，权益类基金掀起发行热潮。前期宣布提前结束募集的兴全合宜基金正式宣告成立，首募规模达到327亿元人民币，创下权益类基金历史首募第三大纪录。

**第一财经日报**

--近日，随着海航系公司的接连停牌，相关债券陷入持续下跌。统计发现，国内公开发行来看，海航系债券总量达947亿元，海航及旗下公司海外债券总量达262亿美元，折合人民币约1,676亿元，境内外债券存量超过2,600亿元。

**21世纪经济报道**

--中原特钢日前公告，控股股东南方工业集团将对公司的控股权无偿划转给中粮集团，这是中粮集团在农业相关领域之外布局的首块上市资产。

--用益信托统计显示，2017年12月成立的集合信托产品平均预期收益率为7.25%，这是2017年以来首次单月平均收益率超过7%。

**金融时报**

--从中国人寿集团工作会议获悉，该集团2017年合并收入突破8,000亿元创历史新高，合并总资产达3.6万亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)