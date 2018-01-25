《中国报摘》--其他报纸重要消息1月25日

**上海证券报**

--中国全国中小企业股份转让系统有限公司总经理李明表示，2018年拟重点推动推进市场精细化分层、研究发行制度改革，研究制定新三板发展战略、推动健全完善市场上位法，推进对外开放与合作、探索与境外交易所的互联互通等。

--甘肃省省长唐仁健在政府工作报告中称，2018年将推动国有企业战略性重组，组建陇药、电子电器、工程咨询、旅游投资等10个大型企业集团。

**证券时报**

--据悉，2017年9月就曝出逾期的山西信托信达3号项目，时至今日仍无解决进展。而山西信托另一款信托计划--信实55号亦已逾期两个多月。

--在确定将在A股首次公开发行(IPO)后，华龙证券日前公告，拟申请公司股票在新三板终止挂牌。

**每日经济新闻**

--上海联合产权交易所网站披露，建信(北京)投资基金拟以1亿元人民币的底价，出清其持有的茅台建银(上海)融资租赁有限公司49%股权。作为持股茅台建银51%的控股股东，贵州茅台旗下香港子公司表示不放弃优先购买权。

**21世纪经济报道**

--国家能源局数据显示，受上网电价调整等多重因素影响，2017年光伏发电市场规模快速扩大，新增装机5,306万千瓦，其中，光伏电站3,362万千瓦，同比增加11%；分布式光伏1,944万千瓦，同比增长3.7倍。

**金融时报**

--上海期货交易所2017年共对1,010起异常交易行为采取了监管措施，并对其中47起采取全市场通告并限制开仓的措施。此外，还对19起实际控制关系账户超交易限额行为限制开仓。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 乔艳红)