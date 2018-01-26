《中国报摘》--其他报纸重要消息1月26日

**上海证券报**

--中国A股市场银行股近期涨势如虹。分析人士认为，当前监管部门力促金融去杠杆、去通道，表外资产回表压力较大，未来一段时间内银行面临补充资本金的需求。眼下，银行股价回到净资产以上，行情向好，再融资时间窗口已然打开。

--在旗下已有七家A股公司停牌后，海航集团运营总裁高建称，集团下属各参控股上市公司分别基于战略规划和业务发展需要，申请停牌。截至目前，各企业生产经营情况良好，与各大金融机构保持着良好的合作关系。

--开年以来，地产板块持续走强，尤其是地产龙头公司，更吸引了各路资金关注，多只地产股创出新高。未来，房企规模将呈跨量级的提升，已有房企巨头提出2018年冲刺万亿销售目标。

--从专家评审会上了解到，中国将在2020年研制出时速600公里高速磁浮样车。

--中国人民银行郑州培训学院教授王勇撰文称，人民币正积极向贸易、投融资、储备货币的国际化方向迈进，作为国际储备货币的吸引力越来越大，在全球流动性和非美元流动性中的占比不断提升，这对人民币流动性管理问题有了更高要求。

**证券时报**

--有消息称，中国核工业集团与中国核工业建设集团将实施重组。若上述消息为真，这将是能源行业继中电投与国家核电、国电与神华重组后，第三例落地的央企重组，98家央企由此将缩减至97家，军工央企减少一家。

--在上海独立持牌的南京银行资金运营中心获批开业，为银监会4号文下发后第一家开业的异地持牌银行机构。4号文将“未经批准设立分支机构、网点，包括异地事业部、业务部、管理部、代表处、办事处等，并从事业务活动”列示，定义为违规。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)