《中国报摘》--其他报纸重要消息1月29日

**上海证券报**

--网宿科技发布澄清公告，公司未与腾讯就A股股权合作事项进行过洽谈，公司未收到腾讯提出的入股意向，腾讯亦没有持有任何网宿科技的股份，不存在媒体报道所称的“腾讯近期以10%的股份（比例）入股网宿科技”的事项。

**证券时报**

--浙江省政府近日印发《关于深化“亩均论英雄”改革的指导意见》，决定在用地５亩以上工业企业已经实施“亩产效益”综合评价的基础上，到2020年全省所有工业企业和规模以上服务业企业（不含批发零售住宿餐饮、银行证券保险行业和房地产开发）以及产业集聚区、经济开发区、高新园区、小微企业园区、特色小镇（不含历史经典产业特色小镇）全面实施“亩产效益”综合评价。

--中国人寿资产管理公司发布的最新数据显示，2017年公司合并受托管理资产规模达到2.77万亿元人民币。

--中国长城资产管理公司公布股改后首份成绩单，去年实现净利润106.31亿元，增长18.54%；截至去年末，公司表内外总资产达9,118.71亿元，其中净资产632.87亿元，较去年初增长24.89%。

--广东银监局披露的一则行政处罚信息显示,广东南粤银行资金运营中心违规开展商业承兑汇票买入返售,广东银监局决定对其罚款400万元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮; 审校 曾祥进)