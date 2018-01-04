《中国报摘》--其他报纸重要消息1月4日

**上海证券报**

--香港交易所集团行政总裁李小加表示，在沪深港通、债券通的基础上，未来还可以有新股通、一级市场通，但这些都是中远期的规划。

--工业和信息化部原材料工业司近日发文强调，2018年要继续坚定不移抓好钢铁去产能工作，力争提前完成“十三五”去产能的上限目标，严禁以任何理由新增钢铁产能。

--国家发改委近日印发《区域电网输电价格定价办法（试行）》《跨省跨区专项工程输电价格定价办法（试行）》《关于制定地方电网和增量配电网配电价格的指导意见》，旨在打破区域壁垒，推动输配电价“跨区域”定价。

--海航创新公告称，公司拟与宁夏当地国企共同发起成立总规模达50亿元人民币的宁夏全域旅游产业基金。

--万科公布2017年度销售业绩，12月公司实现合同销售金额622.3亿元。2017年全年累计实现合同销售金额5,298.8亿元，同比增幅达45%。

**证券时报**

--人力资源和社会保障部保险基金监管局副局长汤晓莉表示，目前已有九个省与社保基金理事会签订了委托投资合同，金额4,300亿元，此外西藏、甘肃、浙江和江苏也打算委托投资运营，可以增加投资金额大概1,500亿元。

--深圳证监局发布关于核准腾安信息科技（深圳）有限公司证券投资基金销售业务资格的批复，腾安信息科技为腾讯控股 100%全资子公司。

**第一财经日报**

--接近伦敦证券交易所的人士透露，中英双方都有强烈意愿推动“沪伦通”，模式将完全不同于“沪港通”。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞； 审校 杨淑祯)