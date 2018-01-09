《中国报摘》--其他报纸重要消息1月9日

**上海证券报**

--真视通公告，公司拟参与设立军民融合产业投资基金--湖南湘江正和股权投资合伙企业(有限合伙)，基金规模3亿元人民币，其中公司出资6,000万元。

**证券时报**

--宝硕股份公告称，控股子公司华创证券去年实现营业收入14.53亿元人民币；实现净利润2.04亿元，同比下滑约五成。

**21世纪经济报道**

--上海金融监管部门向网贷平台下发通知称，拟继续从事网贷业务并申请备案登记的机构，原则上应于2018年3月底前完成规范整改工作、向注册地所在区整治办提交整改完成情况报告。

**人民日报**

--2018年全国邮政管理工作会议通报的数据显示，2017年全国完成快递业务量401亿件，同比增长28%；业务收入完成4,950亿元，同比增长24.5%。

**金融时报**

--国家发改委近日分别核准中信集团、中国邮政集团两家央企各发行企业债券300亿元，主要用于制造业、资源能源、环保、工程承包、通讯以及普遍服务、服务民生、服务“三农”、信息化建设国际物流及海外仓储建设等国家重点支持的产业领域。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 吴芳；审校 张喜良)