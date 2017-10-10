《中国报摘》--其他报纸重要消息10月10日

**上海证券报**

--广东省国资委发布消息称，广东省属国企整合首单正式在高速公路板块落地。根据方案，以广东省交通集团有限公司为主体，整合广东联合电子服务股份有限公司和广东省南粤交通投资建设有限公司。

--长假后的A股首个交易日股市上涨。截至周一收盘，沪股通和深股通合计净买入75.6亿元人民币，创下互联互通北向渠道的单日历史新高。

--Wind数据显示，前三季度QDII（合格境内机构投资者）基金收获了平均12%的收益率，约四分之一的QDII基金份额收益超过20%，创下史上最高收益率。

--南京新百今日披露重组框架，公司拟受让控股股东三胞集团旗下生物医药资产Dendreon Pharmaceuticals LLC，预计收购价格不超过60亿元。

--海南省住房和城乡建设厅发布三亚市楼市调控新政，在海南省无住房的非本省户籍居民家庭，在三亚市中心主城区范围内购买住房的，须提供从购房申请之日起在海南连续缴纳2年及以上社会保险缴纳证明；同时商品住宅实行五年限售。

**证券时报**

--中金所副总经理曹越指出，由于各方认识尚未完全统一，境外成熟市场所普遍运用且行之有效的一些自律监管措施，如惩罚性违约金等经济惩戒措施，在中国市场的实践还较为有限。为此有必要对相关问题深入研究，进一步优化完善期货交易所违规行为监管的相关制度安排。

**人民日报**

--中国银联发布“十一”长假（10月1日至8日）银联网络交易数据，假日期间，银联网络交易总金额达到1.37万亿元，创下黄金周新高，交易总笔数7.28亿笔，日均较去年“十一”黄金周分别增长36.2%和11.7%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞；审校 张喜良)