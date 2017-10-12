《中国报摘》--其他报纸重要消息10月12日

**上海证券报**

--中国证监会投资者保护局负责人透露，正在修订中的证券法草案二审稿拟增加投资者保护专章，明确维护投资者权益的要求，将广泛涉及规范现金分红、投资者适当性管理、先行赔付制度、持续信息披露、增加证监会投资者教育及处置系统性风险职责等内容。

--上海市发布《上海服务国家“一带一路”建设发挥桥头堡作用行动方案》，方案提出，要加快推进人民币跨境支付系统（CIPS）二期建设，打造人民币跨境支付和清算中心，进一步拓展上海自贸试验区自由贸易账户功能。

**证券时报**

--中国信托登记有限责任公司表示，正全力推进信托受益权账户系统开发及其配套制度建设，信托受益权账户系统一期开发已基本完成，正在积极推进系统集成测试等。

**21世纪经济报道**

--保监会周三下发五份监管函，珠江人寿、上海人寿、阳光人寿、渤海人寿和君康人寿上榜。究其原因，主要是这些保险公司在此前进行的公司治理现场评估中，存在关联交易、内控管理、内部审计、信息披露等方面的问题。

--近日多个租房平台的100万间公寓正式入驻支付宝，在上海、北京、深圳等八个城市率先推广信用租房。

**人民日报**

--中国建筑工程总公司与埃及住房部周三共同签署了埃及新首都中央商务区项目总承包合同，合同金额30亿美元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞；审校 曾祥进)