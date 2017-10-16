《中国报摘》--其他报纸重要消息10月16日

**上海证券报**

-- 近日，雄安新区与百度集团举行对接座谈，双方就大数据、人工智能、云计算等潜在合作领域进行对接。目前，腾讯、阿里、京东金融、360均“落子”雄安新区，人工智能、金融科技、物联网及大数据正是众多互联网龙头企业参与新区建设的发力点。

**证券时报**

--统计数据显示，截至10月15日，今年以来，县级城投债发行量达281只、募资2,234.59亿元，其中百强县发行了118只、募资1,022.12亿元，分别占县级城投债数量的41.99%和融资额的45.74%。据统计，百强县中，今年发行城投债的有34个。按省划分，江苏和浙江是百强县发债最多的前两个省份。

--根据数据，已预告前三季度业绩的上市公司中，有687家业绩增长明显，607家业绩略增，143家实现同比扭亏，188家业绩续盈,合计1,625家报喜，占已披露公司总数的71.74%。

**每日经济新闻**

--数据显示，去年8月公告首次披露相关股东拟发行私募可交换债的上市公司发行总规模仅40多亿元，而今年8月份，就有包括包钢股份在内的多家公司拟发行私募可交换债，合计发行规模高达270多亿元。私募人士指出，减持新规对私募可交换债的影响主要集中在换股所得股份减持环节，可交换债的发行和换股节奏暂未受影响。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)